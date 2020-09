Salernitana, Castori: ”Umori negativi? Venderemo cara la pelle. Il mercato della Reggina…”

Incontro virtuale con la stampa per il tecnico della Salernitana Fabrizio Castori, il quale ha parlato alla vigilia della gara di apertura contro la Reggina (in programma domani alle 14 all’Arechi). Dopo mesi di silenzio, il club granata è così tornato a parlare e lo ha fatto alla vigilia della prima di campionato con gli amaranto, nonostante un clima di assoluta tensione tra la tifoseria e la proprietà (certificato, del resto, da tale spaccatura tra le parti).

Di seguito, le parole del tecnico di Tolentino (tra l’altro ex amaranto), rilasciate attraverso la piattaforma Zoom e riportate dai colleghi di SalernitanaNews.it:

MALUMORE DELLA TIFOSERIA- “Dobbiamo pensare esclusivamente a lavorare, a fare il massimo, non dobbiamo farci condizionare dagli umori negativi, mi auguro di poterli trasformare in positivi. Dico che venderemo cara la pelle, ci metto entrambe le mani sul fuoco. Suderemo sempre la maglia, spero che la Salernitana diverta i tifosi e faccia risultati. Parlo poco, preferisco lavorare molto: le parole sono come l’acqua, se sono versate non tornano indietro. Siamo consapevoli di quello che si vive in questo momento in città, ma siamo concentrati. Del pregresso non posso parlare, non conosco niente. Sono onorato di aver preso il posto di Ventura che ha fatto una carriera migliore della mia”.

SUGLI OBIETTIVI- “I presidenti mi hanno chiesto di essere all’altezza di un campionato importante e difficile per diversi motivi. Sarà un campionato altamente qualificato. Sarà il campo a dire cosa potremo fare” Il mercato è oggettivamente difficile per tutti, anche per via dei tecnicismi inerenti i bilanci dei club. I giocatori che avevo chiesto sono stati presi”.