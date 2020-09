Reggina, Toscano verso il debutto: “Rivas e Sounas no, Lafferty ci sarà”

E’ finalmente vigilia di campionato per la Reggina.

La squadra amaranto domani alle ore 14 debutterà nella prima giornata di serie B all’Arechi di Salerno contro i granata di Castori.

Dopo sei mesi la Reggina ritrova il campo ed il mister Domenico Toscano, a meno di 24 ore dal via, analizza quello che potrebbe essere lo scenario del match fornendo alcune indicazioni soprattutto sugli uomini disponibili e su quelli che, per infortunio (vedi Rivas) o per il calciomercato (Sounas) non saranno della partita.

“Rivas non è convocato (problemi fisici ndr.), mentre Lafferty è disponibile. Nemmeno Sounas è convocato (il greco viaggia verso Perugia), Bertoncini è disponibile e ci sarà – ha detto Toscano – Solo attraverso coesione, gruppo solido e voglia di battagliare si possono raggiungere risultati. E’ un gruppo nuovo e diverso, la cosa più importanti è portarci l’entusiasmo dello scorso anno, non è completa ancora la squadra perché stanno arrivando tasselli nuovi ogni settimana. Noi dobbiamo mantenere la nostra identità, intensità, aggressività, dinamismo poi relativamente all’aspetto tattico abbiamo una rosa che ci offre la possibilità di variare la nostra formazione e lo schieramento anche durante il match. La serie B è un campionato molto lungo e faticoso, avere alternative è importante”.