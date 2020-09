Reggina: Menez e Mastour: le indicazioni di Toscano

La Reggina è pronta al debutto. Domani all’Arechi di Salerno primo match del campionato di serie B 2020/2021 tra i granata di Castori e gli amaranto di Toscano.

Il tecnico della Reggina, in conferenza, ha parlato anche dello stato di alcuni singoli, dei più attesi e delle possibili soluzioni tattiche in vista del match di domani pomeriggio.

“Mastour è cresciuto tanto sia dal punto di vista mentale che fisico, ha messo forza e capacità di mettere il suo talento al servizio della squadra. Con le sue qualità tecniche può essere decisivo e può dare un contributo importante alla squadra. Sono contento che sia cresciuto.

Menez ha intrapreso la strada giusta, lui come tutti i nuovi arrivati, qualcuno impiegherà più tempo per entrare nel progetto. Jeremy è ragazzo intelligente che ha capito come mettere a disposizione le sue qualità per la squadra.

Noi dobbiamo mantenere la nostra identità, intensità aggressività, dinamismo poi relativamente all’aspetto tattico abbiamo una rosa che ci offre la possibilità di variare la nostra formazione e lo schieramento anche durante i match.

Con la Salernitana è una partita di testa, non dobbiamo sbagliare approccio perché è importante l’aspetto mentale. Ho qualche dubbio di formazione da sciogliere perché qualcuno non si è allenato alcuni giorni, ho dubbi che scioglierò solamente domani”.