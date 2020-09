Reggina, gli indisponibili per Salerno: Rivas in forte dubbio, poi diverse incognite

Gli indisponibili in casa Reggina per la sfida in trasferta con la Salernitana

In un Sant’Agata ad oggi blindato agli organi di informazione, la Reggina sta continuando a preparare la trasferta di Salerno, nonché gara di esordio nel campionato di Serie B 2020/21.

Mister Toscano, ad oggi, gode di un organico di 28 giocatori ma la sensazione, che somiglia più ad una certezza, è che non tutti partiranno per la Campania, tra acciacchi fisici e questioni legate al mercato. Chi non dovrebbe farcela è Rigoberto Rivas, ad oggi in forte dubbio e dunque a rischio per la prima di campionato. Dopo qualche problema fisico che gli aveva fatto saltare anche l’amichevole di Benevento, per l’honduregno potrebbe esserci un altro forfait. Difficilmente Toscano vorrà rischiarlo.

Poi, le incognite. Ad oggi ve ne sono di diverse in casa amaranto, tutte legate a quei calciatori in uscita ed al passo di addio con la società. Tra queste vi sono i vari Garufo, Sounas e Bertoncini, con quest’ultimo che, rispetto ai primi due, potrebbe avere qualche chance in più di partecipare al match dell’Arechi, al quale non prenderà sicuramente parte Paolo Marchi.

Ritorna Lafferty, mentre le new entry Faty, Folorunsho, Charpentier e Di Chiara dovrebbero far parte regolarmente dei convocati. Ovviamente, però, si avrà un quadro ancor più delineato non appena il tecnico Toscano, tra qualche ora, consegnerà l’elenco dei convocati da divulgare a mezzo stampa.

a.c.