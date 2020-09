Promozione Girone B, programma e arbitri della 1^ giornata

Le sfide in programma tra sabato e domenica e gli arbitri designati

Per la 1^ giornata del Girone B di Promozione sono in programma quattro anticipi al sabato; si gioca a Brancaleone, Croce Valanidi (Ludos Ravagnese), Monasterace e Catanzaro (Sporting CZ Lido). Di seguito gli arbitri designati per questo primo turno.

PROMOZIONE GIRONE B – 1^ giornata (27/09/2020)

Archi-Gioiosa – Pasqua di Vibo Valentia

Brancaleone-Filogaso – Falvo di Catanzaro (26/09)

Gioiese-Bagnarese – Notaro di Lamezia Terme

Ludos Ravagnese-Parghelia – Gallella di Catanzaro (26/09)

Monasterace-Borgo Grecanico – Mandile di Catanzaro (26/09)

Rombiolese-San Giorgio – Milone di Taurianova

Sporting Catanzaro Lido-Africo – Russo di Cosenza (26/09)

Vallata del Torbido-Melicucco – Macrina di Reggio Calabria