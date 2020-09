Promozione Girone B 2020/2021: le squadre e gli allenatori al via

Con un succoso antipasto di ben 4 anticipi partirà sabato 26 settembre il Girone B del campionato di Promozione 2020/2021, raggruppamento che, come accade ormai da diversi anni, è composto in maggioranza da formazioni della provincia di Reggio Calabria, per l’esattezza 12 in questa stagione.

Rispetto all’ultimo torneo concluso anzitempo lo scorso marzo, ci sono solamente due novità: al posto della Stilese promossa in Eccellenza e della Villese che ha rinunciato all’iscrizione, troviamo le due neopromosse Parghelia e Borgo Grecanico; entrambe hanno scelto di dare fiducia ai due tecnici ormai storici, Barbieri e Cormaci. Tutte presenti le altre 14 compagini, con la Bagnarese salvata a pochi giorni dall’inizio del campionato e la cui panchina è stata affidata a mister Pino Ficarra; per il neotecnico biancoazzurro è stata una parte finale dell’estate a dir poco turbolenta: riconfermato alla guida dell’ambiziosa Gioiese, diede le dimissioni pochi giorni dopo la presentazione ufficiale della squadra, e domenica 27, per l’esordio sulla panchina della Bagnarese, avrà di fronte, ironia della sorte (o del calendario) proprio la Gioiese, affidata a Mario Dal Torrione che ben conosce la piazza di Gioia Tauro avendoci già allenato e vinto.

Confermati i due Criaco, Francesco ad Africo e Alberto a Brancaleone, Logozzo a Gioiosa, Maio a Melicucco, Papallo a Monasterace e Aquilino alla Ludos Ravagnese. Tra i nuovi tecnici da segnalare Salvatore Ripepi, scelto per condurre l’Archi ad una tranquilla salvezza, e Giovanni Marcianò, che appese le scarpe al chiodo esordirà da allenatore alla guida del San Giorgio.

Le 16 squadre partecipanti al Girone B di Promozione 2020/2021 e i rispettivi tecnici (in corsivo i nuovi)

Africo – Francesco Criaco

Archi – Salvatore Ripepi

Bagnarese – Pino Ficarra

Borgo Grecanico – Antonio Cormaci

Brancaleone – Alberto Criaco

Filogaso – Giorgio Addesi

Gioiese – Mario Dal Torrione

Gioiosa Jonica – Santo Logozzo

Ludos Ravagnese – Giuseppe Aquilino

Melicucco – Maurizio Maio

Monasterace – Giuseppe Papallo

Parghelia – Giuseppe Barbieri

Rombiolese – Rolando Megna

San Giorgio – Giovanni Marcianò

Sporting Catanzaro Lido – Alessandro Pisano

Vallata del Torbido – Giuseppe Alia