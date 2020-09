Eccellenza 2020/2021: le squadre e gli allenatori al via

Quasi sette mesi dopo, è tutto pronto per ripartire e il campionato di Eccellenza fermo dal 1° marzo, giorno delle ultime gare ufficiali disputate, domenica 27 settembre darà il via alla stagione 2020/2021.

Sarà la trentesima edizione del torneo di Eccellenza, la prima a 18 squadre con ben 34 partite in programma e 6 turni infrasettimanali. Tante le protagoniste annunciate, accompagnate a questo avvio da un mercato fatto di nomi altisonanti, non solo per i calciatori ma anche per i tecnici. E’ il caso ad esempio della Vigor Lamezia, la quale ha affidato la panchina ad un tecnico esperto e navigato come Massimo Morgia che ha trascorso gran parte della carriera tra i professionisti. Altra protagonista certa, sempre che non avvengano clamorosi ribaltoni tra tribunali e ricorsi vari, sarà il Corigliano, sulla cui panchina siederà Mimmo Giampà.

Tra le 18 partecipanti al campionato di Eccellenza, sono ben 7 le reggine, le quali hanno fatto differenti scelte riguardo la guida tecnica. Laface, Condello e Misiti sono stati riconfermati sulle panchine di Boca Nuova Melito, Gallico Catona e Reggiomediterranea. Allenatori nuovi invece per le quattro squadre della provincia: la Palmese, tornata in Eccellenza dopo cinque anni in D, ha scelto Antonio Germano; il Locri ha affidato le sue ambizioni ad Alessandro Caridi, reduce dalla storica promozione con la Stilese, la quale ha a sua volta optato per l’esperienza di Maurizio Panarello. Per completare un vorticoso valzer di panchine, proprio Panarello ha lasciato libera la guida tecnica della Bovalinese, dove si è deciso di puntare su Gigi Iervasi, al debutto da allenatore.

Solo una panchina era inaspettatamente rimasta vacante pochi giorni fa, ovvero quella della matricola Belvedere, dove mister Fabio Liparoto, artefice della promozione, aveva dato le dimissioni per motivi personali; a pochi giorni dal debutto contro la Paolana, la società amaranto ha deciso di puntare su mister Alberto Aita, una carriera da calciatore professionista e una da allenatore dedicata soprattutto al calcio dilettantistico.

L’elenco completo delle 18 squadre al via del campionato di Eccellenza e i rispettivi tecnici (in corsivo i nuovi)

Belvedere – Alberto Aita

Boca Nuova Melito – Filippo Laface

Bovalinese – Luigi Iervasi

Corigliano – Domenico Giampà

Cotronei – Carlo Cimicata

Gallico Catona – Giandomenico Condello

Isola Capo Rizzuto – Pietro Zangari

Locri – Alessandro Caridi

Morrone – Paolo Infusino

Palmese – Antonio Germano

Paolana – Vittorio Perrotta

Reggiomediterranea – Giuseppe Misiti

Sambiase – Danilo Fanello

Scalea – Saverio Gregorace

Sersale – Giuseppe Saladino

Soriano – Andrea Parentela

Stilese – Maurizio Panarello

Vigor Lamezia – Massimo Morgia