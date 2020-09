Coppa Calabria, 1° turno: anticipi per San Gaetano e Saint Michel

Partirà ufficialmente in questo weekend anche la stagione delle squadre di Prima Categoria con le le gare di andata del primo turno di Coppa Calabria. 32 squadre al via, metà delle formazioni partecipanti al campionato, tabellone ad eliminazione diretta e sfide sui 180′. Due gli anticipi in programma sabato 26: al “Pellicanò” di Bocale debutterà l’ambizioso San Gaetano Catanoso che se la vedrà con il neopromosso Catona; al Polivalente di Gioia Tauro sarà di scena invece il Saint Michel che ospiterà un’altra delle sicure protagoniste della stagione, la Deliese del confermato mister Api. Domenica tutti gli altri incontri in programma.

COPPA CALABRIA – 1° Turno – Andata (27/09/2020)

Geppino Netti-Amendolara

New Academy-Rangers Corigliano

Luzzese-Oreste Angotti

Brutium-Real Montalto

Marano-Mangone

Campora-Platania

Real Fondo Gesù-Rocca di Neto

Mesoraca-Scandale

Pino Donato Taverna-Magisano

Atletico Maida-Cerva

Borgia-Badolato

Guardavalle-Bivongi Pazzano

Acconia Spartans-Capo Vaticano

Nuovo Polistena-Cinquefrondese

Saint Michel-Deliese (26/09)

San Gaetano Catanoso-Catona (26/09)