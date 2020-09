Caso Corigliano-Roccella, udienza il 12 ottobre ma niente blocchi ai campionati

Il Collegio di Garanzia del CONI si è espresso quest’oggi sul ricorso presentato dal Corigliano riguardante la decisione del Tribunale d’Appello che aveva restituito il punto di penalizzazione al Roccella, consentendo agli amaranto di mantenere la Serie D, a scapito proprio del club cosentino.

La decisione odierna riguardava la richiesta del Corigliano di sospendere le partite di Serie D ed Eccellenza che interessavano i due club almeno fino all’udienza, che è stata fissata al 12 ottobre. Il Collegio di Garanzia ha respinto tale richiesta, dunque Roccella e Corigliano domenica saranno chiamate a scendere in campo nei rispettivi tornei.

Di seguito il comunicato pubblicato dal Roccella sulla propria pagina Facebook, nella quale il club esprime la propria soddisfazione per l’esito odierno.

Oggi si consuma per noi un’altra grande vittoria. Il Collegio di Garanzia del Coni ha respinto la sospensiva mossa dal Corigliano che chiedeva lo stop delle gare di Serie D per il Roccella e quelle di Eccellenza per la formazione cosentina.

Il ringraziamento per questo importante successo va agli avvocati Michele Cozzone e Vincenzo Bombardieri, quest’ultimo da sempre in prima linea per questa battaglia che, per il bene di tutti, speriamo possa volgere finalmente a termine.