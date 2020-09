Salernitana-Reggina, i convocati amaranto: cinque assenti, c’è Bertoncini

Il tecnico Domenico Toscano ha diramato la lista dei 23 convocati che prenderanno parte alla gara d’esordio allo Stadio Comunale Arechi di Salerno contro la Salernitana.

Assenti Rivas e Charpentier (ancora non al top), ma anche Garufo, Sounas e Marchi (sul piede di partenza). C’è Bertoncini (probabilmente sarà la sua ultima partita in amaranto), dentro anche le new entry Faty, Folorunsho e Di Chiara.

Portieri: Farroni, Guarna, Plizzari.

Difensori: Bertoncini, Delprato, Di Chiara, Gasparetto, Liotti, Loiacono, Peli, Rolando, Rossi, Stavropoulos.

Centrocampisti: Bianchi, Crisetig, De Rose, Faty, Folorunsho, Mastour.

Attaccanti: Bellomo, Denis, Lafferty, Ménez.