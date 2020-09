1^ Categoria Girone D: si parte con il derby Pro Pellaro-San Gaetano

Diramati questa mattina i calendari dei quattro gironi di Prima Categoria per la stagione 2020/2021. Calcio d’inizio del campionato previsto nel prossimo weekend, tra sabato 3 (per gli anticipi) e domenica 4 ottobre. Si andrà in campo ogni settimana fino al 20 dicembre (12^ giornata), poi sosta natalizia e ripresa il 10 gennaio 2021 (13^ giornata). Pausa prevista anche in occasione della Pasqua, il 4 aprile; ultima giornata il 16 maggio.

Alla prima giornata saranno subito di fronte due delle formazioni indicate tra le favorite del torneo e che meglio si sono mosse sul mercato: Pro Pellaro e San Gaetano Catanoso. Dopo il match di Coppa Calabria in programma questo weekend, saranno nuovamente contrapposte Saint Michel e Deliese; sfida tra matricole quella tra Santa Cristina e Ardore.

Il programma della 1^ giornata del Girone D

Cinquefrondese-Polisportiva Bovese

Fortitudo-Scillese

Lazzaro-Catona

Palizzi-Nuovo Polistena

Pro Pellaro-San Gaetano

Rosarno-Bianco

Santa Cristina-Ardore

Saint Michel-Deliese