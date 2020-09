Serie B, le avversarie della Reggina: l’Empoli oggi giocherebbe così

In panchina è stato scelto Dionisi

Alla ricerca della promozione, l’Empoli, dopo una annata altalenante, si ripropone ai nastri di partenza della serie B con poche novità ma la volontà di ritornare tra i grandi.

24 ore all’inizio della prossima stagione di serie B che vedrà impegnata la Reggina di Mimmo Toscano.

Continuiamo a scoprire le avversarie della compagine amaranto nel prossimo campionato di serie B che prenderà il via il 26 settembre. Saranno venti le squadre impegnate nel prossimo torneo cadetto e Reggionelpallone, vi porterà alla scoperta delle probabili formazioni delle avversarie della Reggina, in rigoroso ordine alfabetico.

L’Empoli ha scelto la novità Dionisi in panchina ed il giovane Parisi sulla corsia sinistra dall’Avellino. Poi tante conferme e alcune scommesse per una formazione che non parte certo con i favori del pronostico.

Empoli (4-3-1-2): Provedel; Donati, Nikolau, Romagnoli, PARISI; Stulac, Ricci, ZURKOWSKI; Bajrami; Mancuso, La Mantia. Allenatore: Dionisi (nuovo)