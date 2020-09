Serie B, colpo extra-lusso del Monza: preso Kevin Prince Boateng

Monza assoluta protagonista del calciomercato di B.

I brianzoli, non contenti dei numerosi acquisti già chiusi, hanno portato a termine un colpo extra lusso per la categoria: in arrivo Kevin-Prince Boateng dalla Fiorentina. Il centrocampista offensivo classe 1987 è atteso a Monza tra oggi e domani per visite mediche e firma e chiudere ufficialmente l’accordo dopo i grandi passi avanti fatti nella scorsa notte. La presentazione è prevista la prossima settimana.

Boateng ritrova la coppia Silvio Berlusconi-Adriano Galliani dopo gli anni al Milan per una nuova affascinante sfida in Serie B. Il Monza inaugurerà la Serie B domani sera nell’anticipo contro la Spal: Boateng ovviamente non sarà ancora a disposizione di Brocchi ma l’acquisto del ghanese dà un netto scossone alle ambizioni dei brianzoli verso la promozione.