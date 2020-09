San Luca, avvicendamento tra portieri: firma Pellegrino, saluta Caputo

Altra novità di mercato in casa San Luca, riguardante in questo caso il ruolo di portiere. A disposizione di mister Cozza c’è sempre il 2000 Callejo, grande protagonista già nella passata stagione, mentre cambia lo sfidante per una maglia da titolare.

A contendere il posto all’argentino ci sarà un altro esponente della nuova generazione di estremi difensori: Matteo Pellegrino, classe ’99, il quale vanta già diverse esperienze nel campionato di Serie D con le maglie di Vigor Lamezia, Locri e, nella scorsa stagione, Cittanovese; per lui anche una parentesi nella Berretti del Catanzaro.

Per un portiere che arriva a San Luca ce n’è un altro che lascia: Carmine Caputo, veterano dei campionati di Serie D ed Eccellenza, una lunga carriera fatta anche di esperienze in Serie C, lascia la squadra giallorossa per far ritorno alla Palmese, squadra dove ha già disputato ben dodici campionati.

Il San Luca ha inoltre ufficializzato le cessioni in prestito di Consalvo Cordova alla Reggiomediterranea e di Danilo Amato al Roccella.

