Roccella, la riconferma di un top player: Scuffia è ancora amaranto

Per il quarto campionato di fila la porta amaranto sarà difesa da uno dei migliori estremi difensori del campionato

Una riconferma dal forte sapore del colpo di mercato: il Roccella ha annunciato il rinnovo per un’altra stagione, la quarta di fila, da parte di Tommaso Scuffia, portiere classe ’91 che ad ogni stagione riesce a confermarsi uno dei migliori interpreti del ruolo in Serie D. Una garanzia per il Roccella, allenato da mister Galati, che di numeri uno se ne intende.

Di seguito il comunicato del club amaranto.

Tommaso Scuffia resta in amaranto! L’ASD Roccella 1935 comunica di aver trovato l’accordo con il calciatore Tommaso Scuffia per la stagione sportiva 2020-21. Portiere classe ’91, nato a Macerata ma ormai roccellese di adozione, è stato uno dei protagonisti amaranto nelle ultime 3 stagioni in Serie D. Con la maglia del Roccella ha collezionato ben 83 presenze da settembre 2017 condite, inoltre, da 26 clean sheets.

“Le qualità di Tommaso Scuffia – ha dichiarato il ds Cecco Curtale – le conosciamo tutti. E’ uno dei migliori portieri della categoria e siamo sicuri che può darci ancora una mano per il prossimo campionato. Negli anni precedenti ha dimostrato un forte attaccamento alla maglia, sicurezza tra i pali e una leadership da vero professionista. Siamo contenti di riaverlo ancora con noi”.

Bentornato Tommaso, anche per quest’anno la saracinesca rimane abbassata!

ASD Roccella 1935

(Immagine principale tratta dalla pagina Facebook Asd Roccella 1935)