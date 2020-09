Reggina, l’esordio si avvicina: ecco come si prepara la squadra

Qualche dubbio da chiarire su alcuni indisponibili per la gara di Salerno

Sabato la Reggina esordirà in campionato. All’Arechi di Salerno il debutto degli uomini di Toscano contro la Salernitana di Castori, per una Reggina che riassapora la serie B.

Intanto la formazione amaranto continua la preparazione in un Sant’Agata blindato, le nota diramata dalla società sugli allenamenti comunica che mancano “poco più di 48 ore all’inizio del campionato per la squadra guidata da mister Toscano. I ragazzi sono scesi sul campo numero due del centro sportivo Sant’Agata per il penultimo allenamento della settimana.

Dopo una iniziale fase di riscaldamento, sono state effettuate delle esercitazioni di natura tattica. La sessione si è conclusa con una partitella.

La squadra si ritroverà domani per la prima rifinitura stagionale prima della partenza in direzione Salerno”.

Nessuna notizia relativa alla situazione infortuni che riguarda alcuni calciatori amaranto, si dovrà attende la lista ufficiale dei convocati di mister Toscano per la partita che sabato vedrà la Reggina impegnata contro la Salernitana in Campania.