Gazzetta del Sud: “Reggina, Cionek è amaranto”. I dettagli dell’operazione

Missione compiuta. La Reggina ha chiuso per l’ennesimo acquisto della stagione 2020/2021, mettendo nero su bianco con Thiago Cionek. A riportarlo, l’edizione online della Gazzetta del Sud.

“La Reggina completa il pacchetto difensivo a disposizione di Mimmo Toscano- si legge-acquistando a parametro zero l’esperto Thiago Cionek (34), ex Spal e Palermo. L’incontro fra il ds amaranto Taibi e l’entourage del calciatore polacco di origini brasiliano, ha dato gli esiti sperati, come dimostra il contratto triennale che legherà Cionek alla Reggina”.

Per un difensore che arriva, un altro pronto a lasciare. “L’arrivo del classe ’86, che verrà ufficializzato domani, apre definitivamente le porte ad una cessione, sempre con riferimento alle retrovie: il club dello Stretto in tal senso sembra aver preso una decisione definitiva, a lasciare gli amaranto quasi certamente sarà Davide Bertoncini”.