Mercato Serie B, il punto odierno: Adjapong al Lecce, Ascoli scatenato, valzer degli attaccanti

Continuano a battere colpi di mercato anche le altre compagini della Serie B 2020/21, vogliose di attrezzarsi al meglio in vista della disputa di uno dei campionati cadetti più tosti degli ultimi anni.

Scatenato l’Ascoli, che sta continuando a rinforzare la rosa e che solo nella giornata odierna ha messo a segno quattro innesti. Gran colpo in difesa del Lecce, che dal Sassuolo preleva Adjapong con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Valzer degli attaccanti in questo giovedì 24 settembre, dal momento in cui sulle 14 operazioni ufficiali in entrata di B, la metà sono legati al reparto offensivo. Da Fella a Gliozzi, passando per palombi, Vellios e via dicendo.

I MOVIMENTI UFFICIALI IN ENTRATA DI OGGI

Giuseppe Fella (a) -> dal Monopoli alla Salernitana

Ettore Gliozzi (a) -> dal Monza al Cosenza

Riad Bajic (a) -> dall’Udinese all’Ascoli

Simone Palombi (a) -> dalla Lazio al Pisa

Vasile Mogos (d) -> dalla Cremonese al Chievo Verona

Claud Adjapong (d) -> dal Sassuolo al Lecce

Simone Sini (d) -> dalla Ternana all’Ascoli

Raoul Bellanova (d) -> dall’Atalanta al Pescara

Christian Capone (a) -> dall’Atalanta al Pescara

Apostolos Vellios (a) -> dall’Atromitos Atene all’Ascoli

Gianluca Bassano (d) -> dal Prato al Cittadella

Arlind Ajeti (d) -> dal Vejle Boldklub alla Reggiana

Gianmarco Cangiano (a) -> dal Bologna all’Ascoli

Matic Kotnik (p) -> svincolato al Brescia