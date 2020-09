Coppa Italia Dilettanti, Giudice Sportivo: Vallata del Torbido sconfitto a tavolino

Il Giudice Sportivo si è espresso in merito alle partite della 2^ giornata della fase a gironi della Coppa Italia Dilettanti. Tra le sanzioni, spicca la sconfitta a tavolino rimediata dal Vallata del Torbido contro la Stilese a causa di un errore nel tesseramento del calciatore Djankine Kone. Ai fini della classifica non cambia nulla: la formazione di Stilo si era comunque imposta per 3-1 e si giocherà il passaggio del turno il 7 ottobre nello scontro diretto con il Locri.

Di seguito le decisioni prese dal Giudice Sportivo.

Calciatori

1 giornata: Meduri (Archi), Bonavita (Bagnarese), Lori (Borgo Grecanico Melitese), Taliano (Brancaleone), Guerrini (Caccurese), Cittadino (Garibaldina), Lorecchio (Locri), Mazzaferro (Monasterace), Garoffolo (Parghelia), Rende (San Fili), Miletta (Sporting Catanzaro Lido), Aiello e Ghergo (Stilese A. Tassone), Coluccio e Kone (Vallata del Torbido).