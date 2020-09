Cittanovese, contro la Scillese le prove generali per il campionato

I giallorossi si sono imposti per 6-0 sulla formazione di mister Macrì, in grande spolvero Silenzi autore di tre gol

Si è svolto nel pomeriggio l’ultimo test precampionato della Cittanovese che sul proprio terreno di gioco ha affrontato la Scillese, formazione che disputerà il campionato di Prima Categoria.

Come riportato dal sito ufficiale del club giallorosso, la squadra di mister Infantino ha prevalso per 6-0 in una sfida giocata su tre mini tempi da 25′ ciascuno. Mattatore del match è stato Silenzi: l’ex Reggina ha firmato una tripletta confermando quanto di buono visto finora nel precampionato, con una condizione già ottimale ed un fiuto per il gol particolarmente attivo; sarà presumibilmente composto da lui, Crucitti e Dorato il tridente che la Cittanovese opporrà domenica all’ACR Messina, nella partita d’esordio del campionato 2020/2021. Le altre reti giallorosse portano le firme di Fiumara, Lo Sasso e Giorgiò.

Attraverso il proprio sito, la dirigenza del club di Cittanova ha tenuto a ringraziare la Scillese di mister Rocco Macrì, con tanto di auguri per il campionato che andrà ad iniziare tra un paio di settimane. In casa biancoazzurra ci sarà una notevole voglia di rivalsa dopo la deludente stagione 2019/2020.