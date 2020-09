San Luca, da Reggina e Pordenone altri due rinforzi per mister Cozza

Continua ad aggiungere nuovi tasselli il San Luca di mister Cozza, quando siamo ormai a pochi giorni dal debutto ufficiale della matricola giallorossa in Serie D, al “Franco Scoglio” di Messina.

Dopo aver ufficializzato l’italo-argentino Nagore, il club aspromontano ha piazzato altri due colpi, il primo dei quali arriva direttamente dalla Serie B. Marco Cotroneo, terzino sinistro classe ’98, è reduce dalla positiva esperienza con il Pordenone, con il quale ha vinto la Serie C, raggiungendo la serie cadetta. In terza serie aveva già indossato la maglia dell’Albinoleffe, mentre le sue precedenti esperienze in D lo avevano portato a Cuneo e Correggio.

Dalla Reggina arriva invece l’altro innesto per mister Cozza, il quale avrà a propria disposizione Marco Giaimo, centrocampista classe 2001 che ha già conosciuto la Serie D lo scorso anno, militando in prestito nella Cittanovese dove è risultato tra i calciatori più impiegati.