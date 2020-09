Reggina, Taibi: “Abbiamo rinforzato la squadra. Vasic ha qualità interessanti”

Il direttore sportivo della Reggina Massimo Taibi ha incontrato questo pomeriggio la stampa per fare il punto della situazione alla vigilia del debutto in campionato e a pochi giorni dalla chiusura del calciomercato.

Ecco le dichiarazioni più importanti di Taibi in conferenza stampa.

Calciomercato Reggina, le considerazioni di Taibi

“Sono sereno e convinto di aver costruito una buona squadra frutto della condivisione di idee tra me, il mister ed il Presidente. E’ stato un mercato molto difficile, dopo il lockdown tutte le società italiane sono in crisi e non è facile chiudere operazioni di mercato. Lo scorso anno abbiamo vinto il campionato con tantissimi over perché le regole lo consentivano, quest’anno il regolamento della serie B ci impone 18 over di conseguenza molti giocatori sono dovuti “uscire” per fare spazio ad altri. Personalmente ho ponderato ogni scelta per capire dove potevamo migliorarci considerando che il campionato di B è diverso e abbiamo potenziato tutti i vari settori, tenendo lo zoccolo duro della scorsa stagione. Bisognava fare delle scelte inevitabilmente

Calciomercato Reggina, la difficoltà di chiudere le “uscite”

“Abbiamo fatto sforzi incredibili per convincere alcuni giocatori ad uscire. Per me, il presidente e il mister sono scelte dolorose però io sono del parere che i ds passano la società e la maglia restano. Ho il dovere di fare le scelte per il bene di questa piazza, e credo che in questi due anni ci siamo guadagnati un poco di credito credo. Il Presidente ha fatto sforzi incredibili per mettere a posto tutto, e i risultati sono sotto gli occhi di tutti.

Su aspetto tecnico c’è poco da dire: il primo anno playoff e secondo anno vinto campionato. Io non sono il tipo che scappa davanti alle responsabilità. Sono fiducioso e convinto di quello che abbiamo costruito e la squadra che abbiamo messo su secondo me è una squadra importante per questa categoria, ci siamo rafforzati. Voglio esortare la nostra gente a stare vicino a società e squadra perché noi abbiamo bisogno dei tifosi non solo allo stadio o quando vinciamo ma abbiamo bisogno di essere supportati ed essere tuti uniti sempre. Io ragiono sempre con la testa, spesso si fanno errori ma senza partito preso. Abbiamo fatto un gruppo importante per la serie B ed in questo mercato non è stato facile.

Calciomercato Reggina, domani incontro con entourage Cionek

“Siamo su Cionek, anche se seguiamo altri profili. Domani abbiamo un incontro con l’entourage di Cionek per capire se c’è la possibilità di chiudere la trattativa e portarlo a Reggio”.

Calciomercato Reggina, per Vasic vicina la chiusura

“In attacco avevamo già quattro giocatori, ho voluto fare qualcosa di più con un profilo interessante, forse poco conosciuto al pubblico ma secondo me con caratteristiche importanti. Credo in Vasic che ci potrà dare soddisfazioni, per me è un calciatore da Reggina. Se ho sbagliato, e sarà solo il campo a dirlo, mi assumerò la responsabilità. Ripeto avevamo già tre attaccanti che hanno giocato in Nazionale, io ho voluto fare qualcosa in più in attacco. Siamo piazza fantastica, città bellissima, dobbiamo solo restare uniti.

Calciomercato Reggina, Taibi su Blondett e Sounas

All’inizio del ritiro si fanno alcune considerazioni, ma il ritiro serve per aiutarti a capire se ti manca qualcosa o se serve cambiare strategia nel calciomercato. Ho detto che Sounas era incedibile è vero, poi durante il ritiro soprattutto per il problema della lista e in un determinato ruolo eravamo in difficoltà, e quindi alcune valutazioni sono cambiate. Alla piazza può dispiacere ma io devo guardare alla squadra e agli equilibri e all’interesse della società. Io tutte le scelte che faccio, le faccio in buona fede. Anche su Blondett, io non ho nulla contro il calciatore, avevo solo paura che rifiutando tutte quelle squadre importanti avrebbe avuto difficoltà a trovare altra sistemazione viste le difficoltà del mercato. Era un rischio per la società anche quello di avere un calciatore a budget che non veniva utilizzato.