Reggina, tra assenze e dubbi Toscano prepara l’undici per la Salernitana. Una possibile sorpresa

Sabato si debutta. Pochi giorni e la Reggina riassaporerà il sapore di una partita ufficiale che manca da sei mesi, nella prima giornata del campionato di serie B. All’Arechi di Salerno, fischio d’inizio ore 14, gli amaranto di Toscano affronteranno i granata di Castori, in una situazione altamente delicata soprattutto sotto il punto di vista ambientale.

“I campani – come scrive la Gazzetta del Sud nell’edizione odierna – devono fare i conti anche con i problemi di formazione: tra squalifiche ed infortuni, l’ex amaranto Fabrizio Castori si trova in piena emergenza per quanto concerne il “cuore” del centrocampo”.

Sul fronte Reggina, invece “molto probabilmente, mancherà l’honduregno Rigoberto Rivas, già assente nell’amichevole di Benevento, il quale non sembra aver recuperato dallo stiramento occorsogli due settimana addietro. In caso di forfait confermato da parte del talento di proprietà dell’Inter, Toscano deciderà se utilizzare comunque il trequartista puro, dando spazio ad uno tra Bellomo e Mastour, oppure affidarsi ad un centrocampo leggermente più coperto, che farebbe pendere l’ago della bilancia verso il 3-5-2 puro (in tale ottica, scalpitano le new entry Faty e Folorunsho)”.