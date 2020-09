Primavera Tim Cup, il Crotone elimina la Reggina al primo turno: il tabellino

Per la primavera della Reggina, finisce il giorno in cui è iniziata l’avventura in Coppa Italia, dal momento in cui gli amaranto hanno perso a Crotone al primo turno del suddetto torneo.

I ragazzi di mister Falsini, autori di una partita equilibrata e combattuta, dicono così addio alla coppa per via di una rete subita nei minuti finali, che ha di fatto spazzato via la possibilità di disputare i tempi supplementari ed eventualmente i rigori.

Al vantaggio iniziale degli squali, firmato Trotta e durato per tutto il primo tempo, ha poi risposto il gioiellino amaranto Aldo Bezzon, il quale ha trasformato un penalty al 69′. Nel finale, la beffa si chiama Bilotta, che a nove minuti dalla fine riporta in vantaggio i suoi, siglando dunque una rete decisiva per le sorti del match.

Amaranto che adesso penseranno a preparare la gara di esordio in campionato, in programma sabato 3 ottobre al Sant’Agata proprio contro il Crotone, per quella che potrebbe essere anche una sorta di rivincita.

Di seguito il tabellino della gara:

PRIMAVERA TIM CUP, 1° TURNO

Crotone-Reggina 2-1

Marcatori: 20′ Trotta (C), 69′ rig. Bezzon (R), 81′ Bilotta (C).

Crotone: D’Alterio, Mignogna, Frustaglia (73′ Periti), Simone (73′ Palermo), Brescia, Esposito, Torromino (58′ Bilotta), Manglaviti (62′ Timmoneri), Maesano, Ranieri, Trotta. A disposizione: Pasqua, Nicotera, Alessio, Fragale, D’Andrea, Le Rose, Sinopoli, Ferrucci. Allenatore: Galluzzo.

Reggina: Lofaro, Foti, Spaticchia (86′ Costantino), Misiti (56′ Ambrogio), Vigliani, Rechichi, Scolaro (67′ Pannuti), Tersinio (46′ Carlucci), Provazza, Bezzon (86′ Russo), Domanico. A disposizione: Stillitano, Alicuo, Bongani, Pellicanò, Cama. Allenatore: Falsini.

Arbitro: Cavaliere di Paola (Votta di Moliterno e Dell’Orco di Policoro).

Note – Ammoniti: Mignogna (C), Manglaviti (C), Ranieri (C), Trotta (C), Bilotta (C). Calci d’angolo: 5-4. Recupero: 3’pt; 5’st.