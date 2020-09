Mercato Serie B, il punto odierno: da Forte a Tutino, giornata di botti da Nord a Sud

Continuano a battere colpi di mercato anche le altre compagini della Serie B 2020/21, vogliose di attrezzarsi al meglio in vista della disputa di uno dei campionati cadetti più tosti degli ultimi anni.

Giornata di botti di mercato quella odierna, dove diverse squadre si sono messe in mostra con innesti importanti.

In casa Reggina è arrivata l’ufficialità del forte esterno sinistro Di Chiara, che oltre rinforzare il reparto va a chiudere totalmente la batteria di esterni a disposizione di mister Toscano. Il calciatore arriva dal Perugia in prestito biennale.

Chi pesca da un altro club retrocesso in Serie C è anche il Venezia, che invece si è assicurato l’attaccante Francesco Forte dalla Juve Stabia. Con le ‘vespe’, il centravanti ha messo a segno ben 17 reti nella passata stagione in cadetteria, affermandosi come terzo miglior marcatore dell’intero campionato.

Continua a muoversi l’Ascoli, che nella giornata odierna ha messo a segno un altro colpo importante che porta il nome di Cosimo Chiricò. Arriva dal Monza e si tratta di un ritorno in bianconero.

Colpaccio anche della Salernitana, prossima avversaria della Reggina, che vede arrivare un corteggiatissimo Gennaro Tutino. Arriva in prestito dal Napoli con diritto di riscatto fissato a 5 milioni di euro, che diventerà obbligo in caso di promozione in Serie A. L’ex Cosenza, arrivato in serata in città, ha firmato e si attende solo l’ufficialità.

I MOVIMENTI UFFICIALI IN ENTRATA DI OGGI

Francesco Forte (a) -> dalla Juve Stabia al Venezia

Alessio Santese (d) -> dalla Roma all’Ascoli

Gianluca Di Chiara (c) -> dal Perugia alla Reggina

Emanuele Cicerelli (c) -> dalla Lazio alla Salernitana

Andrea Schiavone (c) -> dal Bari alla Salernitana

Octavian Nicolau (a) -> dall’Hellas Verona al Cosenza

Pasquale Mazzocchi (d) -> dal Perugia al Venezia

Julian Illanes (d) -> dalla Fiorentina al Chievo Verona

Cosimo Chiricò (a) -> dal Monza all’Ascoli

*Gennaro Tutino alla Salernitana: ha firmato, si attende solo l’ufficialità