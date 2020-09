Coppa Italia, al secondo turno sarà Reggina-Teramo: possibile inversione di campo

Il primo turno della Coppa Italia ha visto, tra le altre, la disputa di Piacenza-Teramo, gara seguita con particolare attenzione dalla Reggina, dal momento in cui la vincitrice avrebbe sfidato gli amaranto al secondo turno.

E così sarà. A portare a casa la vittoria è stato il Teramo di mister Paci, che dunque tra una settimana esatta, mercoledì 30 settembre, se la vedrà contro la Reggina (il match si avvarrà sempre della formula dell’eliminazione diretta con supplementari ed eventuali rigori qualora dovesse persistere il risultato di parità).

La sfida, ad oggi, è in programma al “Granillo” di Reggio Calabria ma la società amaranto starebbe seriamente valutando un eventuale inversione di campo o una disputa in campo neutro, probabilmente per preservare il terreno dell’impianto reggino per la prima giornata di campionato (3 ottobre contro il Pescara).

Seguiranno aggiornamenti…

a.c.