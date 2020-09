Reggina, finalmente Charpentier: torna in gruppo

A Reggio dai primi giorni del mese di ottobre, solo a partire da oggi Gabriel Charpentier potrà unirsi alla squadra di mister Toscano. Bloccato a causa della sua positività al covid-19, l’attaccante francese era stato prima posto in isolamento e poi ricoverato presso il GOM di Reggio Calabria.

In questi giorni il giovane classe ’99 ha effettuato due tamponi, entrambi con esito negativo, che gli hanno dato il via libera per aggregarsi al gruppo con Denis e compagni.

Di seguito, la comunicazione del club amaranto:

La Reggina comunica che il calciatore Gabriel Charpentier è risultato negativo al ciclo di tamponi effettuato in questi giorni.

Da oggi, il calciatore adesso è a disposizione del club.