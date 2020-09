Stadi chiusi, l’allarme di Gravina: “Rischio default”

“Con i contratti firmati nel pre-Covid e i ricavi che soffrono per l’emergenza lockdown, i club si trovano in condizioni da default. Chiediamo l’intervento del Governo. L’idea della gradualità è giusta, ma 1.000 spettatori all’interno di uno stadio sono davvero troppo pochi. E’ fondamentale avviare questa gradualità anche per B, C e il mondo dei dilettanti», ha detto il presidente della FIGC Gravina in una intervista questa mattina al Corriere dello Sport.

Il numero uno della Figc ha sottolineato che con queste condizioni i costi per le società calcistiche sono da pre emergenza covid ma i ricavi sono pari allo zero ed il rischio fallimento per le squadre ed il sistema è troppo alto, chiedendo dunque al Governo un intervento immediato.