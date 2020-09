Mondo del calcio sotto shock, ucciso l’arbitro De Santis

Notizia sconcertante quella appresa nella serata di ieri, relativa ad un duplice omicidio avvenuto a Lecce. Un vero e proprio dramma che, in particolar modo, ha scosso il mondo del calcio dal momento in cui una delle due vittime è Daniele De Santis, arbitro italiano di Serie C trovato morto (in seguito ad un accoltellamento) in un appartamento insieme ad una donna, identificata in Eleonora Manta.

Oltre 500 le partite arbitrate da De Santis tra Serie D e, soprattutto, Serie C. Tra queste, cinque sono gli incroci con la Reggina, seconda squadra più fischiata dal direttore di gara 33enne (il Catanzaro la prima, con 6 partite). Il fischietto pugliese, inoltre, ha diretto l’ultima gara ufficiale degli amaranto, ovvero quella di campionato giocata qualche mese addietro in casa del Picerno.

La redazione di ReggioNelPallone.it si stringe al dolore dei familiari di Daniele, esprimendo loro vicinanza in questo tragico momento.