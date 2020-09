Angela Marcianò (4 liste a sostegno): Msi Fiamma Tricolore, Identità reggina, Per Reggio Città metropolitana e In marcia

Giuseppe Falcomatà (11 Liste a Sostegno ): Partito Democratico, Innamorarsi di Reggio, Italia Viva, Reggio Coraggiosa, A Testa Alta-PSI, Reset, S’Intesi, La Svolta, Patto per il Cambiamento, Primavera Democratica, Reggio Bene Comune-Reggio non si Lega.

Rnp comunicherà i risultati relativi allo scrutinio dei voti utili per l’elezione del Sindaco nella corsa che riguarda Giuseppe Falcomatà (centrosinistra), Antonino Minicuci (centrodestra), Angela Marcianò (liste civiche), Saverio Pazzano (La Strada), Fabio Foti (Movimento 5 Stelle), Klaus Davi (Davi per Reggio), Maria Laura Tortorella (Patto Civico), Fabio Putortì (Miti), Pino Siclari (Pcl).

Reggionelpallone , reputando questo un appuntamento importante per l’intera cittadinanza, ha deciso di seguire i risultati dello scrutinio con un Live che si aggiornerà costantemente ( PREMERE F5 SULLA TASTIERA ) in un inedito Speciale elezioni che interessa la Città Metropolitana di Reggio Calabria con i risultati in tempo reale.

SPECIALE ELEZIONI Reggio Calabria: Risultati in tempo reale. Proiezioni: Falcomatà in vantaggio

