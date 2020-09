UFFICIALE- Reggina, Blondett si trasferisce all’Alessandria: la formula

Prima le offerte rifiutate di Viterbese, Catania e Catanzaro, poi il Perugia ad un passo. Nelle ultime ore, invece, Edoardo Blondett ha virato in direzione Alessandria, club in cui militerà nel prossimo campionato di C.

L’oramai ex difensore amaranto ha firmato un biennale fino al 30 giugno 2022 e in terra piemontese troverà i suoi ex compagni Matteo Rubin e Simone Corazza, trasferitisi qualche settimana addietro.

Di seguito, la nota del club piemontese:

Al termine di trattative serrate, superando l’agguerrita concorrenza di altre società, Edoardo Blondett si lega ai Grigi con un contratto biennale. Difensore duttile, classe 1992, 209 presenze in carriera, Blondett ha conquistato la B nella scorsa stagione con la maglia della Reggina. Benvenuto in Grigio Edoardo!