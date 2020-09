Reggina, Sorrentino (agente Jallow): “Trattativa sfumata, troppa distanza tra domanda e offerta”

Obiettivo ormai sfumato per la Reggina. Lamin Jallow, attaccante gambiano 24enne, non vestirà la maglia amaranto sembra quasi scontato, nonostante la trattativa sia andata avanti per molti giorni. A confermalo ai microfoni della Gazzetta del Sud questa mattina è l’agente del calciatore, Luigi Sorrentino.

“Dopo l’incontro di lunedì scorso- dichiara Sorrentino a Gazzetta del Sud– abbiamo avuto ulteriori contatti con la Reggina, ma tra domanda ed offerta siamo davvero lontanissimi. A questo punto, credo proprio che la trattativa sia sfumata. Il ragazzo lascerà Salerno, questo è sicuro, ma non abbiamo fretta: la sua prossima squadra, potrebbe uscire dalle ultime battute del calciomercato”.