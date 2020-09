Qui Salernitana, contestazione e scelte obbligate: Castori prepara il debutto contro la Reggina

Inizia oggi la settimana che conduce al match tra Salernitana e Reggina, gara d’esordio del campionato di serie B 2020/2021.

I granata sono alle prese con una situazione ambientale non proprio tranquilla con la tifoserie in netta e continua contestazione verso Lotito e la società ancora impegnata sul mercato con la difficoltà di chiudere parecchie trattative. La rosa della Salernitana è ad oggi molto incompleta ed il tecnico Fabrizio Castori, per la sfida contro la Reggina, dovrà fare di necessità virtù almeno che in questi giorni dal mercato non arrivano ulteriori rinforzi.

Le opzioni per Castori sono quelle di schierare la Salernitana per il match contro la Reggina con un 4-3-3 (difficile) o con un più probabile 4-4-2 visto soprattutto la carenza di uomini nella zona centrale del campo (solo Schiavone, Di Tacchio, che però è squalificato, e Dziczek a disposizione).

In attacco scontata la presenza di Milan Djuric che ad oggi potrebbe far coppia con Cedric Gondo.

Ma il mercato potrebbe regalare presto volti nuovi all’attacco della Salernitana (Tutino in pole) già per la sfida di sabato contro la Reggina.