“Accadde oggi”: Nakamura vs Baggio, l’incredibile 4-4 di Brescia

21 settembre 2003, 3^ giornata di andata del campionato di A. Al Rigamonti di Brescia, va in scena una delle partite più incredibili di sempre, per quanto riguarda i nostri colori. Otto gol, continui ribaltamenti di punteggio e addirittura un calcio di rigore sbagliato dal “divin codino” Roberto Baggio.

Rondinelle subito in vantaggio con un colpo di testa di Di Biagio, ma la compagine dello Stretto ribalta tutto prima con un perfetto rigore di Nakamura (fallo di Castellazzi su Di Michele) e poi con un tocco ravvicinato di Bonazzoli. Amaranto avanti a fine primo tempo, nella ripresa però il Brescia risale in cattedra. Nello spazio di un solo minuti (51′-52′) Caracciolo insacca con una pregevole acrobazia, ed Antonio Filippini riporta avanti i suoi, sfruttando la papera in uscita di Lejsal.

Finita? Nemmeno per sogno. Al 62′ Sottil scarica una bordata sotto l’incrocio su sponda aerea di Bonazzoli, ed al 72′ Nakamura, migliore in campo, si inventa una punizione da applausi che fulmina Castellazzi a fil di palo. Per la Reggina sembra fatta, anche perché Baggio, all’83’ calcia incredibilmente fuori un calcio di rigore. Ma la giostra del gol, ha in serbo un altro acuto: Baggio si fa perdonare l’errore precedente, ed all’86’ disegna un angolo morbido e preciso, sul quale Petruzzi gira in rete la palla del quattro a quattro.

Di seguito il tabellino della sfida.

BRESCIA-REGGINA 4-4

BRESCIA (3-4-2-1): Castellazzi, Martinez, Petruzzi, Dainelli, Filippini, Di Biagio (32′ st Maniero sv), Matuzalem, Mauri (1′ st Bachini), Colucci (26′ pt Schopp), Baggio, Caracciolo. (Saja, Stankevicius, Brighi, Mareco). All: De Biasi.

REGGINA (4-4-2): Lejasal, Jiranek, Sottil, Franceschini, Falsini, Martinez (45′ st Torrisi sv), Baiocco, Mozart, Nakamura (33′ st Paredes), Di Michele, Bonazzoli (21′ st Stellone). (Belardi, Dall’ Acqua, Leon, Tedesco). All: Colomba.

Arbitro: Bertini di Arezzo.

Reti: 10′ pt Di Biagio, 23′ pt rig. Nakamura, 39′ pt Bonazzoli, 6′ st Caracciolo, 7′ st Filippini, 17′ st Sottil, 28′ st Nakamura, 41′ st Petruzzi.

Note-Spettatori 14.000, nel settore ospiti nutrita rappresentanza reggina. Al 38′ st Baggio calcia fuori un calcio di rigore. Ammoniti: Bonazzoli, Schopp, Petruzzi.