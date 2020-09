Gazzetta del Sud: Reggina, rinnovo in vista per Guarna

Un avvio con qualche incertezza, poi Enrico Guarna ha messo la sua firma sul trionfo della scorsa stagione, a suon di parate decisive e prestazioni autorevoli.

Il classe ’85 ha il contratto in scadenza tra nove mesi, ma secondo la Gazzetta del Sud, presto ci sarà un prolungamento.

“Da possibile partente-si legge sull’edizione odierna-a chioccia del giovane Plizzari. Enrico Guarna, portiere della Reggina che ha comandato in lungo ed in largo lo scorso torneo di Lega Pro, è perfettamente consapevole che in questa stagione non partirà con i gradi da titolare. Nonostante ciò, l’estremo difensore nativo di Catanzaro ha sposato la causa amaranto: per lui è pronto un rinnovo del contratto, che sarà prolungato dal giugno 2021 a giugno 2022”.