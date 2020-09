Reggina, la lista over: i conti ancora non tornano…

La lista over della Reggina, pur essendosi notevolmente assottigliata, ad oggi presenta due elementi di troppo. Su un limite massimo di 18 infatti, l’organico amaranto annoverano in organico 20 giocatori nati prima dell’1 gennaio 1997. Va detto che l’elenco sarà presto alleggerito dalle cessioni di Blondett, Marchi e Nielsen, ma per tre over che usciranno, ce ne saranno altrettanti alla voce nuovi arrivi (un difensore, un terzino sinistro, un attaccante).

Di seguito, l’elenco completo.

Portieri: Guarna.

Difensori: Bertoncini, Blondett, Gasparetto, Loiacono, Marchi, Rossi.

Centrocampisti: Bellomo, Bianchi, Crisetig, De Rose, Faty, Garufo, Liotti, Nielsen, Rolando, Sounas.

Attaccanti: Denis, Lafferty, Menez.