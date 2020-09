I contratti della Reggina: De Rose e Denis vicini alla scadenza, Faty e Menez blindati

Sedici contratti in scadenza a giugno dell’anno prossimo, dodici biennali e due triennali. Questa, ad oggi, la situazione dell’organico amaranto.

Riguardo il primo dato, va detto che in realtà è decisamente più basso. L’elenco infatti, comprende i sei calciatori arrivati in prestito, oltre a quelli finiti sul mercato. I nomi che più balzano all’occhio, ad oggi, sono quelli di capitan Ciccio De Rose e del “Tanque” German Denis. In lista anche Guarna, ma secondo l’edizione odierna della Gazzetta del Sud, il portiere è vicinissimo al rinnovo.

Contratti biennali per i nuovi acquisti Stavropoulos, Crisetig e Lafferty. Tra i protagonisti della passata stagione, figurano Loiacono, Rossi, Bellomo, Garufo, Liotti e Rolando. Nonostante la scadenza a giugno 2022, Farroni potrebbe partire, mentre è in attesa di conferme la notizia secondo la quale Paolucci, prima di firmare per il prestito al Monopoli, avrebbe rinnovato sino al 2023.

Nessun dubbio invece, sul triennale di Faty e Menez, anch’essi volti nuovi della Reggina tornata in B.

Di seguito, il riepilogo completo.

Scadenza contratto 30 giugno 2021

Portieri: Guarna, Plizzari (prestito).

Difensori: Gasparetto, Bertoncini, Blondett, Delprato (prestito), Marchi.

Centrocampisti: Bianchi, De Rose, Folorunsho (prestito), Nielsen, Peli (prestito), Rivas (prestito), Sounas.

Attaccanti: Denis, Charpentier (prestito).

Scadenza contratto 30 giugno 2022

Portieri: Farroni.

Difensori: Loiacono, Rossi, Stavropoulos.

Centrocampisti: Bellomo, Crisetig, Garufo, Liotti, Mastour, Paolucci (ceduto in prestito), Rolando.

Attaccanti: Lafferty.

Scadenza contratto 30 giugno 2023

Centrocampisti: Faty.

Attaccanti: Menez.