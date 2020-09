Reggina, l’organico attuale e la scadenza di tutti i contratti

Ventinove calciatori, aspettando gli ultimi cambiamenti sia in entrata che in uscita. Questa la situazione in casa amaranto, nella settimana che conduce al debutto in campionato.

Di seguito, l’organico attuale del club dello Stretto e la scadenza dei contratti dei calciatori.

PORTIERI

Enrico Guarna. Età: 34. Scadenza contratto: 30.6.2021.

Alessandro Farroni. Età: 22. Scadenza contratto: 30.6.2022.

Alessandro Plizzari. Età: 20. Scadenza contratto: 30.6.2021 (prestito dal Milan).

DIFENSORI

Daniele Gasparetto. Età: 32. Scadenza contratto: 30.6.2021.

Davide Bertoncini. Età: 29. Scadenza contratto: 30.6.2021.

Edorardo Blondett. Età: 28. Scadenza contratto: 30.6.2021.

Enrico Delprato. Età: 20. Scadenza contratto: 30.6.2020.

Giuseppe Loiacono. Età: 28. Scadenza contratto: 30.6.2022.

Paolo Marchi. Età: 29. Scadenza contratto: 30.6.2021.

Marco Rossi. Età: 32. Scadenza contratto: 30.6.2022.

Dimitrios Stravopoulos: Scadenza contratto: 30.6.2022.

CENTROCAMPISTI

Nicola Bellomo. Età: 29. Scadenza di contratto: 30.6.2022.

Nicolò Bianchi. Età: 28. Scadenza contratto: 30.6.2021.

Lorenzo Crisetig. Età: 27. Scadenza contratto: 30.6.2022.

Francesco De Rose. Età: 32. Scadenza contratto: 30.6.2021.

Ricardo Faty. Età: 34: Scadenza contratto: 30.6.2023.

Michael Folorunsho. Età: 20. Scadenza contratto: 30.6.2021 (prestito dal Bari).

Desiderio Garufo. Età: 33. Scadenza contratto: 30.6.2022.

Daniele Liotti. Età: 26. Scadenza contratto: 30.6.2022.

Hachim Mastour. Età: 22. Scadenza contratto: 30.6.2022.

Matti Lund Nielsen. Età: 32. Scadenza contratto: 30.6.2021.

Lorenzo Peli: Età: 20. Scadenza contratto: 30.6.2021 (prestito dall’Atalanta).

Rigoberto Rivas. Età: 21: Scadenza contratto: 30.6.2021 (prestito dall’Inter).

Gabriele Rolando. Età: 25. Scadenza contratto: 30.6.2022.

Dimitios Sounas. Età: 25. Scadenza contratto: 30.6.2021.

ATTACCANTI

Gabriel Charpentier. Età: 21. Scadenza contratto: 30.6.2021 (prestito dal Genoa).

German Denis. Età: 39. Scadenza contratto: 30.6.2021.

Kyle Lafferty. Età: 32. Scadenza contratto: 30.6.2022.

Jeremy Menez. Età: 33. Scadenza contratto: 30.6.2023.