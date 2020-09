Serie B, confermate le cinque sostituzioni anche per la prossima stagione

Ultime News

Occhi concentrati anche al mercato in entrata. La Reggina cerca un difensore centrale. E secondo quanto riporta l’edizione odierna di Gazzetta del Sud, non ci sarebbe solo Thiago Cionek nella lista degli amaranto....

Reggina

Stadi della serie A riaperti per mille spettatori. Ma le altre categorie restano in attesa di nuovi provvedimenti del Governo in vista soprattutto dell’avvio dei campionati di serie B e serie C, previsto per il prossimo fine...