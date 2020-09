Riapertura stadi, il Ministro Spadafora: “Presto una linea unica per tutti i campionati”

Il Ministro annuncia novità per la prossima settimana anche in B

Presto anche il campionato di serie B potrebbe rivedere il pubblico negli stadi. Almeno in parte, fino a mille spettatori a gara, così come avvenuto nel weekend per la serie A. E’ quanto emerge dalle dichiarazioni rilasciate dal Ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora che tramite una intervista al Corriere della Sera e con un post sulla propria pagina facebook chiarisce alcuni aspetti.

“Fa sorridere – scrive Spadafora – che gli stessi che mi hanno sempre accusato di occuparmi di tutti gli sport tranne la serie A, ora mi stiano accusando del contrario.

Come sempre io mi occupo di tutto lo sport, altri cercano solo pretesti per polemiche poco utili. Oggi si è deciso sulla serie A perché ricomincia questo weekend e perché ho voluto per equità rendere uniforme una scelta che era stata autonomamente adottata solo da tre Presidenti di Regione.

Gli altri campionati inizieranno il prossimo fine settimana e condivideremo una linea unica per tutti, per evitare le fughe in avanti di queste ore.

Sulla riapertura degli stadi ai tifosi, il Ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, spiega ancora che non si è trattato di “nessun liberi tutti, dobbiamo essere ancora cauti, la situazione epidemiologica europea non consente passi falsi. Abbiamo deciso di aprire in via sperimentale a 1000 spettatori per uniformare su tutto il territorio nazionale la decisione presa da tre Presidenti di Regione, in modo da non creare disparità tra le squadre coinvolte. Il nostro obiettivo resta aprire al pubblico di tutti gli sport, non solo del calcio e non solo della Serie A”. Così su facebook il Ministro Vincenzo Spadafora.