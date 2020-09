Pubblico negli stadi, Galliani duro: “Assurdo riaprire solo in serie A”

Anche in B ci sono stati adeguati per riapertura

Stadi della serie A riaperti per mille spettatori. Ma le altre categorie restano in attesa di nuovi provvedimenti del Governo in vista soprattutto dell’avvio dei campionati di serie B e serie C, previsto per il prossimo fine settimana.

L’amministratore delegato del Monza, Adriano Galliani, sulle pagine della Gazzetta dello Sport, si è espresso in maniera molto netta sulla riapertura degli stadi nella massima serie.

“E’ assurdo riaprire solo alla A e non anche alle altre società di categorie inferiori che hanno stadi adeguati. È una discriminazione grave: pensate al Bentegodi dove possono andare i tifosi del Verona e non quelli del Chievo“.