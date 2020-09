Obiettivi amaranto, Falletti: “Toscano mi voleva a Reggio, ma avevo paura di…”

Il retroscena del calciatore uruguaiano relativo al suo eventuale approdo in amaranto

Cesar Falletti è stato uno di quei calciatori rientrati nei dialoghi tra Massimo Taibi ed il ds del Bologna, Riccardo Bigon. Oltre che Falcinelli, il club amaranto aveva infatti messo gli occhi sul trequartista uruguaiano.

Alla fine, quest’ultimo ha scelto la Ternana e per lui si è trattato di un ritorno, ma il suo ‘no’ all’approdo in Calabria sembrerebbe essere dettato da una sua scelta personale, in seguito al gradimento del tecnico Mimmo Toscano (suo allenatore proprio alla Ternana).

“Mi ha cercato anche la Reggina – riporta ternananews.it – ma io avevo deciso di tornare a Terni già da gennaio perché avevo bisogno di stare bene. Ringrazio il mister Toscano per il suo interessamento. Loro hanno una squadra con una rosa buona e io avevo paura di sbagliare scelta, di non trovare lo spazio di cui ho bisogno e che credo e spero di trovare qui”.