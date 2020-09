Coppa Italia Dilettanti, 2^ giornata: risultati e classifiche

Nel Girone 11 il Locri batte il Gioiosa, la Stilese prevale sul Vallata del Torbido: per la qualificazione deciderà lo scontro diretto del 7 ottobre

E’ andata in archivio la seconda giornata della fase a gironi della Coppa Italia Dilettanti, di scena quest’oggi quattro squadre di Eccellenza e trenta delle partecipanti al campionato di Promozione. Tra le formazioni della categoria superiore vincono Locri, Stilese e Soriano, pareggio per la Paolana; successi netti per Africo, Gioiese e Ludos Ravagnese, parità tra Borgo Grecanico e Archi.

Riepiloghiamo i risultati della 2^ giornata e le classifiche dei 16 gironi.

Girone 1 – Juvenilia-Trebisacce 1-3. Classifica: Rossanese e Trebisacce 3, Juvenilia 0.

Girone 2 – Acri-Cassano 2-0. Classifica: Acri e Morrone 3, Cassano 0.

Girone 3 – Praiatortora-Real Sant’Agata 2-3. Classifica: Real Sant’Agata e Scalea 3, Praiatortora 0.

Girone 4 – D.B. Rossoblù-San Fili 5-2. Classifica: Belvedere e D.B. Rossoblù 3, San Fili 0.

Girone 5 – Paolana-Villaggio Europa 1-1. Classifica: Amantea 3, Paolana e Villaggio Europa 1.

Girone 6 – Promosport-Garibaldina 2-0. Classifica: Promosport e Sambiase 3, Garibaldina 0.

Girone 7 – Cutro-Caccurese 1-4. Classifica: Caccurese 4, Cotronei 1, Cutro 0.

Girone 8 – Sporting Catanzaro Lido-Monasterace 4-1. Classifica: Isola C.R. e Sporting CZ Lido 3, Monasterace 0.

Girone 9 – Parghelia-Rombiolese 1-3. Classifica: Rombiolese e Vigor Lamezia 3, Parghelia 0.

Girone 10 – Filogaso-Caraffa 1-0. Classifica: Filogaso e Sersale 3, Caraffa 0.

Girone 11 – Locri-Gioiosa 2-1, Stilese-Vallata del Torbido 3-1. Classifica: Locri e Stilese 6, Gioiosa e Vallata 0.

Girone 12 – Africo-Brancaleone 3-0. Classifica: Africo 3, Bovalinese e Brancaleone 1.

Girone 13 – Soriano-Melicucco 2-0. Classifica: Palmese e Soriano 3, Melicucco 0.

Girone 14 – Gioiese-Bagnarese 3-0. Classifica: Gallico Catona e Gioiese 3, Bagnarese 0.

Girone 15 – Ludos Ravagnese-San Giorgio 3-0. Classifica: Ludos Ravagnese 3, Reggiomediterrane e San Giorgio 1.

Girone 16 – Borgo Grecanico-Archi 1-1. Classifica: Archi 2, Boca N. Melito e Borgo Grecanico 1.

Terza e ultima giornata in programma mercoledì 7 ottobre.