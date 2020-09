Calciomercato Reggina, per la difesa corsa a due Cionek-Gavillon

Occhi concentrati anche al mercato in entrata. La Reggina cerca un difensore centrale. E secondo quanto riporta l’edizione odierna di Gazzetta del Sud, non ci sarebbe solo Thiago Cionek nella lista degli amaranto.

L’ex Spal è certamente un giocatore apprezzato da Taibi e dalla Reggina ma non sarebbe l’unica pista in piedi al momento.

“In questo week end infatti – scrive la Gazzetta del Sud – ha preso consistenza uno dei nome già circolati un mese addietro, ovvero Andrea Gavillon. In questo caso si tratta di un profilo under, che agisce da centrale ma può essere impiegato in posizione di terzino destro. Cresciuto calcisticamente nell’Inter, proprietaria del cartellino, Gavillon negli ultimi due anni ha totalizzato cinquantotto presenze in B, con Pescara prima ed Ascoli poi. All’attivo del calciatore guadalupense, anche due apparizioni in serie A, con il Benevento”.