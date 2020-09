Serie D, sorteggio dei calendari: per il San Luca esordio a Messina

Sono stati sorteggiati i calendari dei nove gironi del campionato di Serie D 2020/2021, che prenderà il via domenica prossima, 27 settembre, senza il classico antipasto dei primi turni di Coppa Italia, manifestazione che non avrà luogo in questa stagione.

Cinque le compagini calabresi partecipanti: con Cittanovese, Roccella e Castrovillari, già presenti nella scorsa stagione, al posto delle retrocesse Palmese e Corigliano ci saranno il Rende, retrocesso dalla C, e il San Luca, neopromosso e al debutto assoluto nella categoria. E per la matricola aspromontana, allenata da pochi giorni da mister Ciccio Cozza, l’esordio in D sarà allo stadio “Franco Scoglio” contro l’FC Messina, per una partita che al tecnico giallorosso ed ex bandiera della Reggina non potrà che rievocare emozioni di tanti anni fa.

Le squadre di Messina anche quest’anno saranno due, con l’ACR che sarà invece ospite della Cittanovese al “Morreale-Proto”. Sfida casalinga contro una delle dieci formazioni siciliane anche per il Roccella, il quale ospiterà il neopromosso Paternò. Due siciliane se la vedranno anche con le altre due calabresi: il Castrovillari di mister Franceschini ospiterà il Dattilo mentre il Rende andrà ad Acireale.

Ultima giornata di campionato in programma il 16 maggio 2021. Di seguito l’elenco completo degli incontri della prima giornata del Girone I.

Acireale-Rende

Biancavilla-Città di Sant’Agata

Castrovillari-Dattilo

Cittanovese-ACR Messina

FC Messina-San Luca

Gelbison-Santa Maria Cilento

Marina di Ragusa-Licata

Roccella-Paternò

Rotonda-Troina