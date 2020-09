Dopo la scritta ”Reggio Calabria” in Tribuna Ovest e la raffigurazione di ”San Giorgio” (santo patrono della città) in Curva Nord, ecco che anche la Curva Sud dello stadio ”Oreste Granillo” cambia look dando un altro notevole colpo d’occhio all’impianto reggino.

E’ infatti in fase di ultimazione il montaggio delle nuove sedute nello storico settore dello stadio, da sempre epicentro del tifo reggino, che come si evince dalle nostre immagini sono andate a comporre lo storico logo della Reggina, con tanto di lettera ‘R’ con il pallone.

Rigorosamente a tinte amaranto, del resto così come tutti gli altri settori, i seggiolini sono giunti in riva allo Stretto solo da qualche giorno ed in pochissimo tempo la ditta incaricata ha provveduto all’installazione. Pochi i ”tasselli” rimasti da inserire, al punto che già dal pomeriggio odierno la Curva Sud potrebbe essere completata.

Di seguito, le immagini targate ReggioNelPallone.it:

Antonio Calafiore