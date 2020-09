Il Cittanova supera la Reggina Primavera in amichevole

Allenamento congiunto questo pomeriggio a Cittanova tra la locale formazione di Serie D che prepara l’esordio in campionato, in programma domenica prossima contro l’ACR Messina, e la Reggina Primavera di mister Falsini, il quale sta testando, attraverso queste sfide amichevoli, il gruppo di ragazzi a sua disposizione, in vista anch’egli dell’esordio nel campionato di categoria.

A prevalere nel confronto è stato il Cittanova, impostosi per 4-2. In grande spolvero l’esterno Petrucci e l’ariete argentino Dorato, autori entrambi di una doppietta. Dopo il vantaggio dei padroni di casa, momentaneo pari della Reggina con Scolaro; nel finale, sul punteggio di 3-1, Provazza ha riaperto il match ma solo per pochi minuti, prima del poker firmato da Dorato, che quando vede l’amaranto della Reggina si scatena.

CITTANOVA 4 – REGGINA P. 2

CITTANOVA (3-4-2-1): Alexander (30’st Spina); Scuderi (5’st Lo Sasso), Corso, Fiumara; Barilaro, Meola, Lo Nigro, Petrucci (38’st Reitano); Crucitti, Giorgio’ (16’st Puntoriero), Dorato. All. Infantino.

REGGINA (3-5-2): Lo Faro, Foti, Spaticchia, Misiti, Vigliani, Bongani, Scolaro, Pannuti, Provazza, Bezzon, Costantin. All. Falsini.

(Per gli amaranto in campo anche Aliquo’, Carlucci, Tersinio, Ambrogio, Cama, Russo, Golia, Baratto, Stillitano).

MARCATORI: 13’pt Petrucci (C); 22’pt Scolaro (R); 35’pt Dorato (C), 31’st Petrucci (C); 33’st Provazza (R); 36’st Dorato (C).