Eccellenza, 7 reggine al via: le date dei quarantadue derby

Ultime News

Dopo la scritta ”Reggio Calabria” in Tribuna Ovest e la raffigurazione di ”San Giorgio” (santo patrono della città) in Curva Nord, ecco che anche la Curva Sud dello stadio ”Oreste Granillo”...

Dilettanti

Domenica 20 settembre si torna nuovamente in campo per la 2^ giornata della Coppa Italia Dilettanti, con 17 gare in programma e non 18, a causa dell’esclusione del Corigliano dal torneo. Saranno 4 le squadre di Eccellenza...