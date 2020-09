Coppa Italia Dilettanti, il Giudice Sportivo: Monasterace sconfitto a tavolino

Il Giudice Sportivo si è espresso in merito alla 1^ giornata della Coppa Italia Dilettanti, stabilendo, oltre all’esclusione dal torneo del Corigliano (clicca qui), anche la sconfitta a tavolino per 0-3 del Monasterace contro l’Isola Capo Rizzuto, a causa di un errore nel tesseramento del calciatore Darboe. Il match era comunque terminato con il successo della compagine crotonese per 2-1, ma se il 3-0 non cambia la classifica, azzera quasi del tutto le residue speranze del Monasterace di poter ancora puntare alla qualificazione.

Di seguito le sanzioni stabilite dal Giudice Sportivo

Ammende

€ 500 al Corigliano

€ 250 al Melicucco

Squalifiche allenatori

4 giornate: Maio (Melicucco)

Squalifiche calciatori

2 giornate: Versace (Brancaleone), Velletri (Melicucco), Richella (Scalea)

1 giornata: S. Galletta (Brancaleone), Audino (Gioiosa J.), Darboe e Spadola (Monasterace), Pititto (Palmese), Siciliano (Vallata del Torbido)