Coppa Italia Dilettanti, Corigliano escluso dal torneo

I biancoazzurri, impegnati in una battaglia fatta di ricorsi per riottenere la Serie D, hanno saltato la trasferta di Trebisacce

Il Giudice Sportivo si è pronunciato in merito alle gare di Coppa Italia Dilettanti disputate mercoledì 16 settembre. A spiccare tra le decisioni prese, c’è l’esclusione dal torneo del Corigliano: la società cosentina ha disertato la trasferta di Trebisacce, tanto è bastato, come da regolamento, ad estromettere la formazione di mister Giampà dalla coppa.

A tal proposito, il presidente Mauro Nucaro ha presentato ricorso per vedere ripristinata la classifica di Serie D che vedeva la sua squadra in salvo e il Roccella retrocesso a causa di una penalità; lo scorso 3 settembre la Corte d’Appello Federale restituì il punto di penalizzazione alla formazione amaranto, facendo così retrocedere nuovamente i biancoazzurri. Il presidente del Corigliano ha promesso battaglia, minacciando di schierare in Eccellenza la formazione juniores.

Nel frattempo il Girone 1 della Coppa Italia Dilettanti passa da quadrangolare a triangolare: per il Trebisacce, che mercoledì ha inutilmente atteso l’arrivo degli avversari, turno di riposo già osservato e domenica debutto a Roseto Capo Spulico contro la Juvenilia, come previsto dal calendario; riposo invece per la Rossanese che avrebbe dovuto affrontare il Corigliano.